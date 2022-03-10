Дима Монатик написал вдохновляющие стихи про мир в Украине

Музыкант Дмитрий Монатик написал новые красивые строки об Украине и ее будущем. И о войне, конечно же.

Дима сам начитал свои стихи и смонтировал видео, где показаны красивые кадры нашей Украины.

"За время войны совсем забыл, но сегодня взял, настроился и вспомнил, что слова и мысли имеют силу! Вот, что сегодня пытаюсь поселить у себя в голове. Хочу поделиться. Хочется верить, что мир придет и мы его увидим наяву. Важно не забывать и помнить всегда! Повторюсь! Слова и мысли имеют силу. Пусть этот день и ночь будут спокойной для Украины! И все последующее. Сейчас очень сложно, но важно веру не терять. Веру в то, что все будет прекрасно у каждого из нас. Все буде Україна!❤️".

В первые дни войны России против Украины Монатик начитал стихотворение, которое написал, сопроводив его щемящим видеорядом, заснятым очевидцами за два дня российских боевых действий против Украины.

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