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Динозавры, мини-ферма и тематический торт: Линдсей Лохан показала, как отпраздновали двухлетие сына
Актриса поделилась в Сети фотографиями с семейного торжества.
38-летняя американская актриса Линдсей Лохан показала в своем Instagram, как прошел день рождения ее сына Луайя, которому исполнилось два года.
«С днём рождения, наше солнышко, наш самый сладкий мальчик, наше сердечко, Луай! Наблюдать, как ты растёшь, — величайшая радость в нашей жизни. Ты озаряешь каждую комнату (и держишь нас всех в тонусе), и мы так гордимся быть твоими мамой и папой. Ты — самая большая любовь, которую мы когда-либо знали, самое смелое приключение и самая прекрасная цель. Ты придал нашей жизни совершенно новый смысл, и мы благодарны тебе каждый день. За ещё один год объятий, смеха и волшебства. Мы с папой любим тебя больше, чем можем выразить словами», — написала актриса в публикации.
Праздник был тематический — все было оформлено в зеленых оттенках и с фигурками динозавров. Видимо, мальчик очень любит их. Даже именинник был одет в зеленый костюм.
Также детей порадовали мини-фермой с животными — кроликами и курицами декоративных пород.
Торт тоже был выдержан в стилистике праздника — он был декорирован фигурками динозавров.
Ранее, напомним, Линдсей Лохан в компании мужа и сына прогулялась по Риму.