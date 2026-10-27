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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Диплом юриста пригодился: Ребел Уилсон выиграла суд на сотни тысяч долларов

Актриса поделилась радостной новостью в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Ребел Уилсон

Ребел Уилсон / © Instagram Ребел Уилсон

46-летняя Ребел Уилсон одержала очередную победу в судебном споре, связанном с ее режиссерским дебютом — фильмом The Deb. Суд обязал продюсерскую компанию выплатить актрисе 359 тысяч австралийских долларов невыплаченных гонораров, а также проценты.

После победы в суде звезда с юмором напомнила поклонникам о своем юридическом образовании. Уилсон опубликовала архивные фотографии с выпускного, на которой позирует в академической мантии. Актриса окончила Университет Нового Южного Уэльса в Австралии в 2009 году, получив диплом юриста.

Ребел Уилсон / © Instagram Ребел Уилсон

Ребел Уилсон / © Instagram Ребел Уилсон

Ребел Уилсон / © Instagram Ребел Уилсон

Ребел Уилсон / © Instagram Ребел Уилсон

Ребел Уилсон / © Instagram Ребел Уилсон

Ребел Уилсон / © Instagram Ребел Уилсон

Хотя мировую известность Ребел принесла актерская карьера, юридические знания, судя по всему, оказались полезны и за пределами съемочной площадки. В последние годы актриса оказалась в центре судебного конфликта вокруг фильма The Deb, в котором она выступила режиссером и продюсером.

Это уже не первая судебная победа Уилсон в рамках разбирательства. Конфликт между актрисой и ее бывшими коллегами по производству фильма сопровождался взаимными обвинениями. Сама Ребел ранее отрицала некоторые из претензий, выдвинутых против нее.

Фильм The Deb — музыкальная комедия о двух девушках-подростках, которые отправляются на выпускной бал в австралийской глубинке. Картина стала режиссерским дебютом Уилсон и оказалась в центре затяжного юридического спора еще до полноценного выхода на экраны.

Ранее, напомним, Ребел Уилсон в платье с глубоким декольте вышла в свет с женой.

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