Дита фон Тиз скопировала культовый образ Мэрилин Монро для празднования в Музее киноакадемии

Дита фон Тиз / © Getty Images

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1 июня 2026 года произошло особое событие — исполнилось 100 лет со дня рождения одной из самых известных женщин в мире — голливудской актрисы Мэрилин Монро. По этому поводу в США состоялось празднование в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Среди гостей мероприятия появилась уже современная легенда — Дита фон Тиз — исполнительница бурлеск-шоу. Она пришла на событие в обтягивающем розовом платье на тонких бретельках и с драпировкой на лифе.

Дита фон Тиз / © Getty Images

Образ Дита дополнила красным маникюром и помадой, своей фирменной укладкой и гламурными драгоценностями с камнями. Этот образ звезды стал отсылкой к культовому образу Мэрилин Монро из фильма.

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