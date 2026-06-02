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- Шоу-бизнес
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Дита фон Тиз скопировала культовый образ Мэрилин Монро для празднования в Музее киноакадемии
Ее розовое платье без сомнения было намеком на легендарный образ актрисы.
1 июня 2026 года произошло особое событие — исполнилось 100 лет со дня рождения одной из самых известных женщин в мире — голливудской актрисы Мэрилин Монро. По этому поводу в США состоялось празднование в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.
Среди гостей мероприятия появилась уже современная легенда — Дита фон Тиз — исполнительница бурлеск-шоу. Она пришла на событие в обтягивающем розовом платье на тонких бретельках и с драпировкой на лифе.
Образ Дита дополнила красным маникюром и помадой, своей фирменной укладкой и гламурными драгоценностями с камнями. Этот образ звезды стал отсылкой к культовому образу Мэрилин Монро из фильма.