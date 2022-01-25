Дизайнер обуви с каблуком-бокалом в леопардовом мини сверкнула неравномерным загаром на фэшн-шоу

Дизайнер обуви с каблуком-бокалом в леопардовом мини сверкнула неравномерным загаром на фэшн-шоу

Амина Муадди в наряде с "хищным" принтом посетила модный показ Dior.

Во время Парижской недели моды в объективы папарацци попала молодой французский дизайнер обуви иордано-румынского происхождения Амина Муадди.

Амина – основательница обувного бренда Amina Muaddi. Особенностью обуви являются высокие каблуки необычной формы, а также богатый декор. Самой популярной моделью считается обувь с каблуком-бокалом ("бокал Martini"), или, как его еще называют, каблуком-пирамидой.

Бренд Муадди достаточно молодой, но он уже успел завоевать любовь самых прихотливых модниц современности. Среди клиенток Amina Muaddi: Рианна, Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Дуа Липа, Рози Хантингтон-Уайтли, Хейли Бибер, королева Рания и многие другие. А Тина Кунаки является не только поклонницей бренда, но и подругой Амины.

Но сейчас не об этом. 34-летняя Амина направлялась на фэшн-шоу Dior. Выглядела она гламурно. На ней была леопардовая мини-юбка и на тон светлее леопардовый топ с баской и поясом, который открывал зону декольте и плеч, поэтому она сверкнула неравномерным загаром – следами от купальника. Видимо, Муадди только вернулась с отдыха в теплых краях.

Амина Муадди / Getty Images

Свой аутфит она дополнила черными капроновыми колготами и черными остроносыми ботильонами на высокой платформе и шпильках собственного бренда.

Амина Муадди / Getty Images

В руке Амина держала маленькую черную сумочку. Волосы дизайнер распустила, накрутила и надела на глаза черные очки.

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