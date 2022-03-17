Дизайнер Руслан Багинский показал, как разгружал фуру во Львове

Из-за войны дизайнер вынужден был уехать из Киева.

Руслан Багинский - украинский дизайнер головных уборов. Его шляпы пользуются огромной популярностью среди знаменитостей во всем мире и носят их голливудские звезды и самые знаменитые модели, среди которых Синди Бруна, Эльза Хоск, Эмили Ратажковски, Майли Сайрус и даже Мадонна.

Когда началась война, дизайнер вынужден был вывезти свое производство из Киева, ведь оно находилось, по словам Багинского, в 10 минутах от места взрыва 15 марта. Сейчас дизайнер находится во Львове. На нескольких фото в Instagram он показал, как разгружал фуру с вещами, увезенными из киевского офиса.

"Наше производство находилось в Киеве, в 10 минутах от места вчерашнего взрыва. Я точно знаю – скоро мы вернемся, а пока наша команда и наш офис – во Львове.

За последнюю неделю во Львов приехала часть команды, некоторые – из самых горячих точек, многие – с семьями. Наши героические швеи и вышивальщицы теперь живут в домах моих родителей и друзей, и продолжают спускаться в хранилища во время воздушной тревоги, иногда – прямо среди рабочего дня, вместе с моей мамой – директором производства.

Все роли за это время изменились: прошлым летом я встречал гостей в парижском поп-ап-магазине, а теперь разгружаю фуры с эвакуированным из Киева товаром вместе со всей командой.

У нас отбирают наше сегодня, но завтра мы все построим. Украинские бизнесы сейчас не считают убытки, а по возможности продолжают работать для будущего страны и будущего наших людей. Вклад каждого – важен.

Война всех нас изменила, но она нас не сломает. Вместе победим!" - говорится в сообщении дизайнера.

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