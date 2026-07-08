Дизайнер свадебного платья Тейлор Свифт впервые прокомментировал образ невесты

Тейлор Свифт / © Associated Press

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Свадебные наряды как у Свифт, так и у Келси были созданы Андерсоном для Dior Haute Couture. В заявлении, опубликованном представителем Свифт в день свадьбы пары — 3 июля, — отмечалось, что дизайнер работал «в тесном сотрудничестве с невестой и женихом» над их нарядами. Оба также были обуты в Christian Louboutin, а Свифт дополнила образ украшениями Cartier, пишет InStyle.

Свифт вошла в историю как первая знаменитость такого масштаба, которая надела свадебное платье Haute Couture от Андерсона для Dior, созданное специально для неё.

Джонатан Андерсон / © Associated Press

«Работать с ней было настоящим удовольствием, — сказал Андерсон изданию WWD. — Мы стали очень хорошими друзьями». «Создание свадебного образа для кого-то — это очень эмоциональный процесс», — добавил он.

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Dior подтвердил, что образы были созданы в ателье бренда на авеню Монтень, 30, в Париже. Комментарии Андерсона прозвучали во время презентации коллекции Dior Haute Couture сезона осень-зима 2026–2027 на Неделе высокой моды в Париже 6 июля. В коллекцию вошло несколько образов, вдохновленных свадебной тематикой.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Getty Images

Сама Свифт в последние месяцы ненавязчиво намекала на свои отношения с Dior. В апреле певица появилась с мини-сумочкой Lady Dior желтого цвета, а позже в том же месяце — с черной сумкой Dior. В июне она снова выбрала сумку Dior, когда пришла на спортивный матч.

Тейлор Свифт с сумкой Dior / © Getty Images

Свифт и Келси поженились в «Мэдисон-сквер-гарден», который, по слухам, для этого события превратили в сказочный тайный сад. На церемонии присутствовало около тысячи гостей, среди которых было немало знаменитостей.

«Весь вечер был максимально ориентирован на гостей, — рассказал источник изданию People. — Постоянно было чем заняться, что посмотреть или в чём принять участие. Не было ни одной скучной минуты».

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Что касается молодоженов, то, по словам инсайдера, «широкая улыбка не сходила с их лиц на протяжении всего вечера».

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