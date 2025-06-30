Дизайнерское платье подвело: девушка Ди Каприо порвала винтажный наряд на вечеринке Безоса

Виттория Черетти / © Associated Press

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27-летняя итальянская модель и возлюбленная голливудского актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — вместе со своим бойфрендом посетила роскошную свадьбу миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

Праздник прошел в Венеции и на нем известная красавица сменила несколько нарядов. Одним из платьев, которое Виттория продемонстрировала, было винтажное изделие от Dolce & Gabbana, выполненное из нежного шифона.

Виттория Черетти / © Associated Press

Однако архивный наряд не выдержал шумной вечеринки и в Instagram модель показала, что случилось с ним. Вначале на платье одна небольшая дырка, а затем оно полностью провалилось в зоне бедер.

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Виттория Черетти / © instagram.com/vittoria

Виттория Черетти / © instagram.com/vittoria

Кстати, в таком платье от Dolce & Gabbana на Met Gala в 2003 году появилась тогдашняя девушка Леонардо Ди Каприо — супермодель Жизель Бундхен. Они познакомились 1999 году и встречались до 2005 года. Однако бывшая девушка звезды «Титаника» носила не прозрачную версию этого наряда.