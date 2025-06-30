- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 15k
- Время на прочтение
- 1 мин
Дизайнерское платье подвело: девушка Ди Каприо порвала винтажный наряд на вечеринке Безоса
Платью было около 22 лет и оно не выдержало бурного празднования в Венеции.
27-летняя итальянская модель и возлюбленная голливудского актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — вместе со своим бойфрендом посетила роскошную свадьбу миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес.
Праздник прошел в Венеции и на нем известная красавица сменила несколько нарядов. Одним из платьев, которое Виттория продемонстрировала, было винтажное изделие от Dolce & Gabbana, выполненное из нежного шифона.
Однако архивный наряд не выдержал шумной вечеринки и в Instagram модель показала, что случилось с ним. Вначале на платье одна небольшая дырка, а затем оно полностью провалилось в зоне бедер.
Кстати, в таком платье от Dolce & Gabbana на Met Gala в 2003 году появилась тогдашняя девушка Леонардо Ди Каприо — супермодель Жизель Бундхен. Они познакомились 1999 году и встречались до 2005 года. Однако бывшая девушка звезды «Титаника» носила не прозрачную версию этого наряда.