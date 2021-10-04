Для дошкольников: ONUKA, alona alona, TARABAROVA и другие приняли участие в проекте для изучения украинского языка

Селебрити присоединились к созданию детской видеопрограммы.

Украинские звезды приняли участие в уникальном украиноязычном проекте для дошкольников — видеопрограмме "Христя и Бомко". ONUKA, alona alona, TARABAROVA, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, Евгений Клопотенко, Христина Соловий и другие селебрити присоединились к важной миссии — научить детей грамотно говорить на украинском.

Запустила программу Языковая мастерская "Слово на нОво", чтобы помогать детям 2-4 лет делать первые шаги в освоении языковой нормы.

По словам автора проекта Леси Дуды, языковую ситуацию будущего будут формировать те, которые сегодня только учатся говорить, поэтому это и стало идеей видеопрограммы.

Главной героиней программы является четырехлетняя Христя. Она стала настоящей учительницей и советчицей для своего друга Бомко.

В видеопроекте Христя и ее друг Бомко в реальных ситуациях с детской жизни помогают детям изучать украинский язык.

В программе "Христя и Бомко" — в основном акцентировано на тех "детских" словах, в которых чаще всего присутствует суржик. Поэтому целевой аудиторией проекта являются не только дети, но и взрослые, которые окружают ребенка, — родители, бабушки, дедушки, няни, воспитатели.

На YouTube-канале уже опубликованы первые пять выпусков. Следующие выпуски появятся уже совсем скоро.

Проект создан при поддержке Украинского культурного фонда в рамках программы "Дети культуры" и ОО "Гараж Генг".

Кстати, четырехлетняя Христя (псевдо — Христина Малина) своими языковыми советами делится также на своей странице в Instagram.

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