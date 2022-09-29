Для любителей фильмов ужаса: на украинские экраны вышел эпический хоррор "Улыбка"

Лента ужасов на украинских экранах с 29 сентября.
В украинский прокат вышел эпический хоррор "Улыбка" режиссера Паркера Финна.
Главную роль в фильме ужасов исполнила Сози Бэйкон. Она начала свою актерскую карьеру в 2005 году в фильме "Любимчик" вместе со своей матерью Кирой Седжвик. Картину снял ее отец Кевин Бэйкон.
Славу Сози принесла роль в молодежном драматическом сериале Netflix "13 причин почему-то". Там она сыграла Скай Миллер.
В ленте "Улыбка" также сыграли Кел Пенн, Кейтлин Стейси, Кайл Галлнер, Роб Морган и другие.
Фильм ужасов имеет загадочную историю, он наполнен тревожными и жуткими улыбками.
О фильме
Психиатр Роуз Коттер становится свидетелем странного травматического инцидента с ее пациенткой. После этого с врачом начинают происходить странные вещи, которые видит только она, и которые она не может объяснить.
Страх полностью поглощает Роуз. Она убеждается в том, что ее преследует нечто сверхъестественное и очень плохое. Чтобы выжить и избежать ужасающей реальности, она должна противостоять своему тревожному прошлому.
Почему зло выбрало ее? И сможет ли она противостоять этой силе?
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