Для отличного настроения: в украинский прокат вышел перезапуск культовой хоррор-франшизы "Анаконда"

Джек Блэк

В украинский прокат вышла приключенческая комедия «Анаконда» с Джеком Блэком и Полом Раддом в главных ролях.

Кадр из фильма

Это не просто перезапуск культовой франшизы, а свежая, интересная абсурдно-забавная история о том, как безумная мечта может превратиться в настоящую борьбу за выживание.

Кадр из фильма

Даг (Джек Блэк) и Грифф (Пол Радд) — закадычные друзья с детства, которых объединяет безумная мечта: воссоздать свой любимый фильм всех времен — «легендарную» Анаконду. Кризис среднего возраста подталкивает их наконец рискнуть и отправиться в самое сердце Амазонки, чтобы начать съемки. Но веселый хаос на площадке превращается в борьбу за выживание, когда перед ними предстает настоящая гигантская анаконда. И лента, за которую они готовы «умереть», может действительно стоить им жизни.

