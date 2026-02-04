Для отличного настроения: в украинский прокат вышла семейная комедия о хвостатом зверьке Марсупилами

Реклама

В украинский прокат вышла приключенческая комедия для всей семьи «Марсупилами. Хвостатая неприятность». Это новая история от студии Pathé о культовом герое франко-бельгийских комиксов, в которой сочетались юмор, приключения и теплая семейная атмосфера.

Марсупилами/Кадры из фильма

Марсупилами — персонаж, созданный Андре Франкеном в 1952 году, — возвращается в кино в новой динамичной истории более чем через десять лет после предыдущей экранизации. Режиссером фильма выступил Филипп Лашо, известный по комедийным хитам «Супернянь» и «Супернянь 2».

Марсупилами/Кадры из фильма

Марсупилами — милое желтое животное с черными пятнами и очень длинным хвостом, которое происходит из вымышленной страны Паломбии. Оно неоднократно становилось героем комиксов, анимационных сериалов и киноадаптаций и продолжает покорять новые поколения зрителей.

Марсупилами/Кадры из фильма

Главный герой ленты, чтобы остаться на своей работе, соглашается на авантюрную перевозку загадочной посылки из Южной Америки. Путешествие, в которое он отправляется вместе с бывшей женой, сыном и коллегой, быстро выходит из-под контроля, когда выясняется, что в коробке — малыш Марсупилами. Их ждут забавные приключения, преследования и неожиданные повороты.

Марсупилами/Кадры из фильма

В фильме снялись Филипп Лашо, Жан Рено, Тарек Будали, Жамель Деббуз, Рим Кериси, Элоди Фонтан, Жюльен Аррути и другие.