- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 1 мин
Для поездки выбрала платья с принтом: герцогиня Софи отправилась в Японию
Герцог и герцогиня Эдинбургские отправились в Японию, где пробудут с 19 по 22 сентября.
Визит пары посвящен общим ценностям и сотрудничеству в таких областях, как образование, устойчивое развитие, инновации, возможности для молодежи и лидерство женщин.
В первый день визита герцог и герцогиня встретились с наследным принцем и наследной принцессой Акисино, а также их сыном, принцем Хисахито, в резиденции Акасака в Токио.
Герцогиня Софи продемонстрировала в Японии два наряда. Вначале она появилась в платье миди от Valentino, которое включало несколько принтов, а также длинные рукава, пуговицы и пояс. Дополнила это платье она клатчем.
Также Софи продемонстрировала наряд Gabriela Hearst с объемными рукавами и флористическим принтом. Это платье Софи носила с бежевым клатчем и туфлями.