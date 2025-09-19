ТСН в социальных сетях

Для поездки выбрала платья с принтом: герцогиня Софи отправилась в Японию

Герцог и герцогиня Эдинбургские отправились в Японию, где пробудут с 19 по 22 сентября.

Герцогиня Эдинбургские с императрицей Японии

Герцогиня Эдинбургские с императрицей Японии / © Getty Images

Визит пары посвящен общим ценностям и сотрудничеству в таких областях, как образование, устойчивое развитие, инновации, возможности для молодежи и лидерство женщин.

В первый день визита герцог и герцогиня встретились с наследным принцем и наследной принцессой Акисино, а также их сыном, принцем Хисахито, в резиденции Акасака в Токио.

Герцогиня Софи продемонстрировала в Японии два наряда. Вначале она появилась в платье миди от Valentino, которое включало несколько принтов, а также длинные рукава, пуговицы и пояс. Дополнила это платье она клатчем.

Также Софи продемонстрировала наряд Gabriela Hearst с объемными рукавами и флористическим принтом. Это платье Софи носила с бежевым клатчем и туфлями.

