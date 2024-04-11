Для помощи ВСУ: Анна Добрыднева создает сувениры из отстрелянных гильз и ящиков для патронов

Анна Добрыднева показала подписчикам в Instagram, как она из отстрелянных гильз и тубусов от снарядов создает сувениры.

Их артистка выставляет на аукционах и разыгрывает во время благотворительных концертов. Кроме того, люди часто через соцсеть покупают у Анны аксессуары за донаты.

"У меня дома – состав боевых сувениров, у каждого есть своя история", – поделилась звезда.

Вырученные средства Добрыднева отправляет на помощь нашим защитникам. К примеру, недавно певица направила деньги за лоты на ремонт автомобиля для 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Мои лоты. Как ящики для патронов 50 калибра для пулемета Браунинг превращаются в стильные кейсы, а гильзы – в вазы", – подписала видео артистка.

Анна превращает гильзы от артиллерийских снарядов и ящики для патронов в настоящие арт-объекты.

"Это еще один способ помочь армии. Я лично из поездок привожу отстрелянные гильзы, тубусы и другие фантастические штуки. Создаю дизайн, воплощаю свои идеи и вкладываю частицу своей благодарности в каждый лот", — рассказала Анна в комментарии для Леди.ТСН.ua.

Фолловеры артистки в восторге от ее идеи и сувениров.

"Талантливый человек – талантлив во всем!!!", "Вы такая молодчинка! Сил вам, Анна, и всей вашей команде. Вы пример для многих", "Аня, я очень горжусь тобой!!! Обнимаю!", "Класс, какая же красота! Вы молодчинка", "Вауууу, очень красиво!", "Невероятная Аня", – написали они в комментариях.

Приобрести боевой сувенир от Анны Добрыдневой за донат и этим помочь ВСУ может каждый желающий.

Анна Добрыднева создает сувениры из отстрелянных гильз

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