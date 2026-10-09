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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
1 мин

Для путешествий и спонтанных свиданий: украинский бренд представил новую осеннюю коллекцию

Расслабленные силуэты, мягкие ткани и сдержанные цвета стали основой гардероба, вдохновленного предвкушением встречи.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Для путешествий и спонтанных свиданий: украинский бренд представил новую осеннюю коллекцию

Украинский бренд WEEKEND CLUB представил первую часть новой коллекции To see you — «Чтобы увидеть тебя», на создание которой вдохновили путешествие, новый город и особое предвкушение встречи.

В ней сочетаются романтика путешествий и практичность повседневного гардероба. Это вещи для тех дней, когда после утреннего кофе хочется отправиться на долгую прогулку, изменить привычный маршрут или согласиться на незапланированное свидание.

В коллекцию вошли спортивные костюмы, свитшоты на молнии, худи, широкие брюки, поло и лонгсливы. Их дополняют кардиганы, юбки и кепки. Расслабленные силуэты сочетаются с более скроенными деталями, позволяя создавать как непринужденные, так и сдержанные образы.

Палитра составлена из молочного, серого и темно-синего оттенков. Такие цвета легко сочетаются друг с другом, что особенно удобно, когда нужно собрать гардероб для короткой поездки.

Для создания моделей использовали хлопок, вискозу, велюр, шерсть и кашемир, а вельветовые детали придали изделиям фактурность. Акцент был сделан на мягких, приятных на ощупь материалах и комфорте при движении.

Идея коллекции не ограничивается встречей с другим человеком. Это также возможность уделить время себе: побродить по незнакомым улицам, открыть для себя любимое место и позволить себе изменить планы.

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