Для семейного просмотра: состоялась премьера украинской комедии — "Мой дедушка – Дед Мороз"

Это первый украинский новогодний фильм, обеспеченный инклюзивностью.

В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера комедии — "Мой дедушка — Дед Мороз". Это первый украинский новогодний фильм и один из немногих фильмов в стране, который обеспечен инклюзивностью – возможностью просмотра в кинотеатрах для людей с нарушениями зрения и слуха.

В фильме снялись Дядя Жора, Диана Глостер, Наталья Бадер и другие.

Дядя Жора. Премьера фильма "Мой дедушка – Дед Мороз"/Прессслужба

Диана Глостер. Премьера фильма "Мой дедушка – Дед Мороз"/Прессслужба

В своем дебютном полнометражном фильме режиссер Сергей Шляхтюк постарался донести до зрителя, что, несмотря на современные условия и технический прогресс, люди не должны забывать о главных ценностях: семье, дружбе, любви и доброте друг к другу. О том, как важно дать детям счастливое детство и сохранить в них веру в чудеса.

Создатели фильма отмечают важность инклюзивности в кино.

"Мы создали историю, которая призвана нести добро, зажечь огонь в сердцах людей и подарить атмосферу чуда. Мы хотим, чтобы больше людей прониклось нашими идеями и насладилось новогодним духом во всех кинотеатрах. И это не просто развлекательный продукт, мы хотим показать пример, задать тренд, чтобы кино и контент в Украине стали безбарьерными", – сказал продюсер фильма Александр Бухтияров.

С сегодняшнего дня, 2 декабря, фильм "Мой дедушка – Дед Мороз" в кинотеатрах.