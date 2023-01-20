Для семейного просмотра: в украинских кинотеатрах покажут приключенческий фильм о зимних каникулах

В украинский прокат 26 января выйдет приключенческий семейный фильм "Озорные каникулы".

Главной героиней картины является 11-летняя Ава, которая проводит свои зимние каникулы на горнолыжном курорте. Девочка не может развлечься так, как бы хотела, из-за постоянных ограничений родителей.

И вот однажды утром произошло нечто магическое: в отеле тайно исчезли все взрослые. Дети очень обрадовались этому, ведь теперь их никто не контролирует и они могут веселиться и резвиться как пожелают.

В фильме много кадров со сказочными пейзажами. Локацией для съемок выбрали историческую гостиницу, построенную в начале 20 века в живописной долине Валь Синестра в Швейцарских Альпах.

В фильме сыграл юный украинский актер Максим Пойметьев, для которого эта роль стала дебютной.

В Швейцарии премьера фильма уже состоялась. К слову, она обогнала в прокате некоторые голливудские фильмы.

Напомним, вчера, 19 января, на украинские экраны вышла мелодрама "Одно прекрасное утро" из Леа Сейду в главной роли.

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