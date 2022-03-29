"До крика, до слез": Екатерина Бужинская растрогала исполнением гимна Украинских сечевых стрелков

Певица чувственно исполнила украинскую народную песню.
Екатерина Бужинская чувственно спела гимн Украинских сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина" и опубликовала видео в Instagram. Артистка завернулась в украинское знамя.
"К крику, к слезам, к муравьям... Только сейчас я поняла и почувствовала суть этой песни, гимн Украинских сечевых стрелков.
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!"
Держись, родная мать Украина!!! Мы победим – верю и знаю", — написала Бужинская.
Напомним, Екатерина Бужинская со своим мужем Димитаром Стойчевым приняла участие в телепередаче в Болгарии. В эфире певица рассказала зрителям всю правду о войне в Украине и преступлениях российских оккупантов против украинцев.
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