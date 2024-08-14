До слез: Анна Добрыднева осуществила еще одну мечту военного

Мы писали ранее, что Анна Добрыднева осуществила мечту военного под позывным Модест. У мужчины было большое желание записать песню, и Анна написала ее для него. Композиция получила название – "Дай мені шанс".

На этом артистка не остановилась и вместе с творческой командой осуществила еще одну мечту защитника – они сняли клип на эту песню. Главным героем клипа стал сам Модест, а режиссером – писатель-сценарист известных фильмов и сериалов Александр Брагин.

"Совершать мечты – это как будто почувствовать себя немного волшебником. А если речь идет о мечте такого мощного воина, как Модест, то вообще чистый кайф. Модест харизмат, у него такая интересная, я бы сказал, актерская манера исполнения, чувствуется, что по содержанию эмоцией это точно его песня. Ну и социальный подтекст. Война убивает, в частности, к сожалению, убивает отношения, разрушает семьи. Я не знаю статистику разводов в Украине после полномасштабного вторжения, но думаю, она неутешительна. Семья, любовь – это то, что держит, это то, что дает силы. Если этот месседж "Дай мені шанс" кого-то заденет, если эта песня, это музыкальное видео, кого-то тронет, если спасет хотя бы одну настоящую любовь, то наша миссия исполнена", – сказал Александр Брагин.

Главную роль в видеоклипе сыграла актриса "Женского квартала" Ольга Жуковцова, которая сейчас сочетает творчество с карьерой психологии и коуча.

"Сейчас разрабатываю авторские методы самосовершенствования и саморегулирования состояний. Поэтому считаю, что эта творческая работа – необходимый поддерживающий продукт для наших военных и их жен. Война внесла в семьи много недоразумений, болей и страданий. Времена требуют от нас быть сильными, но мы не должны забывать – что мы люди, и мы все можем ошибаться, делать ошибочные выводы, меняться, искать поддержки и получать ее”, – сказала Ольга.

Оператором-постановщиком работы выступил Максим Тужилин, известный своими проектами для Netflix. Его так увлекла эта история песни и ее исполнителя, что он решил вступить в ряды ВСУ.

"Я настолько вдохновился главным героем, что на следующий день после съемок подал документы в спецподразделение Модеста", – признался Максим.

Автором идеи и одним из продюсеров клипа стала Анна Добрыднева. Вот, что певица говорит об этой работе:

"Большая благодарность всей команде, которая превратила мечту одного героя в важный социальный проект и благотворительную творческую коллаборацию неравнодушных создателей! Пусть эта история и дальше вдохновляет украинцев осуществлять свои мечты", — сказала Анна.

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