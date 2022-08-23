До слез: Анна Тринчер с мамой и бабушкой чувственно исполнили кавер на легендарную песню "Рідна мати моя"

Песня "Рідна мати моя" — символическая для всей семьи Анны Тринчер. Артистка рассказала, что с самого детства бабушка эту композицию ей пела, чем привила любовь к украинскому фольклору.

Анна Тринчер с бабушкой и мамой/Прессслужба

Также Анна поделилась, как появилась идея, что чувствовала при записи кавера вместе с бабушкой и мамой.

"Мне очень посчастливилось иметь таких женщин в своем роде. Мама и бабушка харизматические, энергичные и сильные женщины! Они – моя мотивация и большой пример на всю жизнь. Я мечтала увековечить нас троих в совместном труде, чтобы через годы показывать ее своим детям, их внукам. Идея была записать кавер вдвоем с бабушкой, но уже в процессе мы поняли, что для полноценной картины не хватает пазлика. Поэтому я сразу предложила маме сделать трио и записала ее на общий урок по вокалу", - сказала артистка.

Бабушка Ани часто появлялась в социальных сетях певицы и каждый раз вызывала незаурядную активность среди ее фолловеров. Анна зовет бабушку "Ба", подписчики вдохновляются ее любовью к жизни, энергетикой и активностью в свои 76 лет.

"В детстве мама мне очень часто пела эту песню, именно поэтому я полюбила ее. Когда родилась моя внучка Аня, я исполняла ей "Рідна мати моя" и прививала в целом любовь к украинской музыке. Иногда даже думала, что Аня будет ненавидеть эту песню, ведь мы ее пели везде, однако вышло наоборот", — поделилась бабушка Анны.

Анна Тринчер/Пресслужба

Мама Анны тоже располагает подписчиками в социальных сетях. Можно было заметить очень нежные и теплые отношения между ними.

"Аня у нас мастер придумывать разные креативы и коллаборации. Записать песню женской династией, собрать нас втроем и записать песню-упоминание для нашего рода – очень хорошая идея", – поделилась мама Ани.

Певица рассказала, что на запись кавера женской династией натолкнула полномасштабная война в нашей стране. Именно она пробудила понимание силы рода. Немногие могут понять это за всю свою жизнь, однако когда приходит это осознание, ты черпаешь много силы и энергии из своего дерева рода. Этой работой Тринчер подчеркивает важность семьи в жизни человека, ведь только самые близкие люди позвонят по телефону и поддержат в сложное время.

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