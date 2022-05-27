До слез: Тина Кароль чувственно спела колыбельную, которую посвятила погибшим в войне детям

Артистка показала видео со своего выступления в Великобритании.
Тина Кароль опубликовала в Instagram видео со своего сольного концерта в Лондоне. На нем артистка чувственно исполняет колыбельную, которую она посвятила украинским детям, погибшим от рук российских оккупантов.
Жертвами вторжения России в Украину стали уже 240 детей и более 670 – пострадали.
Композиция сопровождалась видеорядом с детьми в войне на большом экране, автором которого выступила Julia Sho.
"Самое уязвимое сердце на свете — это материнское сердце, которое сегодня плачет каждый день за всеми детьми, потому что чужих детей не бывает!
Эту колыбельную посвятила именно им, тем деткам, которые никогда не услышат колыбельных...", — подписала видео артистка.
Напомним, Тина приняла участие в Марше матерей в Лондоне с призывом "Save children of Ukraine". Там она сказала, что каждое материнское сердце сегодня каждый день плачет о всех детях, потому что чужих детей не бывает.
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