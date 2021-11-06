До свадьбы осталась неделя: Пэрис Хилтон все еще не выбрала платье невесты

Какой образ знаменитая блондинка выберет для своей свадьбы пока полная загадка, но уже известно, что мероприятие будет грандиозным.

Свадьба Пэрис Хилтон и Картера Реума запланирована уже на следующий четверг и тайны со своего праздника она делать не намерена. Напротив, Пэрис, которая известна своей любовью к вечеринкам, планирует трехдневное торжество, во время которого хочет сменить десять платьев.

"У меня будет много платьев. Наверное, десять. Мне нравится менять наряды", – сказала Хилтон в телешоу Джимми Фэллона The Tonight Show.

Но чем ближе день икс, тем больше неожиданных поступков делает невеста. Во-первых, как сообщает издание Page Six, всего за несколько недель до свадьбы Пэрис изменила место проведения мероприятия и теперь свадьба состоится в Бель-Эйр - поместье ее покойного деда.

Пэрис Хилтон / Getty Images

Во-вторых, Хилтон планирует сделать со своей свадьбы документальный мини-сериал Paris in Love. В шоу она покажет подготовку к свадьбе, выбор платьев и само торжество.

И, в-третьих, звезда еще до сих пор не выбрала главный свадебный наряд. Невеста все еще думает, надеть ли платье от Valentino или Oscar de La Renta, это при том, что к свадьбе осталось меньше недели.

Но также уже известно, что определилась окончательно она с нарядами подружек невесты. Девушки, которые все являются членами семьи Хилтон, будут одеты в розовые наряды от бренда Alice + Olivia. И похоже, что во время организации праздника звезда метается с одного конце США в другой, ведь еще несколько дней тому назад она была замечена с сестрой Ники в Нью-Йорке, возле магазина Valentino (видимо, как раз во время примерки свадебного наряда), а уже вчера звезду заметили в Лос-Анджелесе в белом кружевном платье и с собачкой на руках.

Пэрис Хилтон / Getty Images

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