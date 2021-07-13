Добавила небрежности в образ: Мэгги Джилленхол появилась в Каннах в кутюрном наряде от Chanel

Добавила небрежности в образ: Мэгги Джилленхол появилась в Каннах в кутюрном наряде от Chanel

Знаменитость надела ансамбль в классических цветах.

Американская актриса и кинопродюсер Мэгги Джилленхол вышла вчера, 12 июля, на красную дорожку в Каннах перед премьерой комедийно-драматического фильма "Французский вестник". В этом году актриса является членом жюри конкурса.

В этот раз для своего выхода Мэгги выбрала образ от кутюр, надев ансамбль Chanel из коллекции весна-лето 2021. Наряд состоял из шелковой блузы на пуговицах, рукава которой она подвернула, а несколько верхних пуговиц оставила расстегнутыми, добавив таким образом аутфиту немного небрежности.

Что касается низа, то это была пышная черная юбка из фатина, подол которой был немного длинноват и скрывал туфли знаменитости, однако уравновешивал весь образ.

Мэгги Джилленхол / Associated Press

Дополнили наряд украшения, ведь без них на красной дорожке никак. В ушах у Мэгги были бриллиантовые сережки, а на руках - несколько колец. Волосы актриса уложила на один бок в ровное каре, а вот в макияже акцент был сделан на бордовую помаду.

Мэгги Джилленхол / Associated Press

Кстати, несколько дней тому назад она немного оконфузилась на фестивале. Актриса вышла на красную дорожку в бордовом платье Versace с открытым декольте, которое продемонстрировало публике белые следы от купальника.

Мэгги Джилленхол / Getty Images

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