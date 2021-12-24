Добрались до украинок: сериал "Эмили в Париже" опять влип в скандал из-за глупых стереотипов

22 декабря вышел второй сезон популярного американского сериала, но незамеченным в Украине он не остался.

Сериал "Эмили в Париже" - кладезь стереотипов, ведь на протяжении всего первого сезона зрители наблюдали, как Netflix буквально высмеивал образ жизни французов, показывая, что они мало работают, грубы, много курят, едят лягушек, очень плохо относятся к американцам, ну и, безусловно, имеют по несколько любовниц, а также понятие не имеют, что такое сексизм. Конечно же, создатели не упустили возможность опять приплести в образ "идеальной" француженки берет наискосок.

Но, несмотря на количество клише и возмущение французов, сериал получил огромное количество хвалебных отзывов и высокий рейтинг - IMDb 7.0. Многие критики, оценивая шоу, отмечали, что воспринимать его нужно как карикатуру на современный мир. Возможно, но пока все возмущались тому, как показаны коллеги и новые друзья главной героини, создатели шоу поглумились и над украинскими девушками.

В четвертой серии второй части сериала показано, как на курсах по французскому языку Эмили знакомится с Петрой - эмигранткой из Киева, которая тоже учит язык. Девушки должны общаться на французском, чтобы тренироваться.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

Гуляя по городу, они решают зайти в бутик с брендовыми вещами и начинают примерять все на себя. В какой-то момент Эмили говорит, что не может себе позволить сумку из того магазина, после чего Петра просто выводит новую знакомую из магазина, предлагая вещи украсть. Когда главная героиня говорит, что вещи нужно вернуть, Петра испуганно кричит: "Меня же депортируют!"

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

Многих украинцев возмутило то, как показана Петра в сериале: эксцентричная, не стильная, глупая, да еще и воровка. Многие украинцы восприняли персонаж девушки как личное оскорбление, ведь в ней показали сборный стереотипный образ украинок в Европе.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

Сыграла Петру украинка Дарья Панченко. Девушка родилась в Киеве, здесь же получила образование, однако в 19 лет переехала во Францию. Конечно, хорошо, что для этой роли пригласили настоящую украинку и то, что в кои-то веки в американском проекте украинка говорила на украинском языке, а не на русском, но все же ее персонаж многих обидел.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

Также нельзя не отметить и то, что создатели сериала опять не отдают себе отчет в том, что показывают зрителям, буквально их обманывая, ведь когда героиня сказала, что не может себе позволить сумку, она буквально солгала. На Эмили в тот момент был жакет от бренда Vassilis Zoulias за 450 евро, а также кожаные сапоги от Skorpios за 950 евро.

Поэтому вывод в этой истории один: в современном мире нужно быть толерантным по отношению к любой нации, расе, религии, шутки про подобные вещи отставить в прошлом и перестать обманывать зрителей.

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