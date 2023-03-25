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"Доброго вечора, ми з України!": Тина Кароль сфотографировалась в патриотической футболке

"Доброго вечора, ми з України!": Тина Кароль сфотографировалась в патриотической футболке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1272
Время на прочтение
1 мин
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"Доброго вечора, ми з України!": Тина Кароль сфотографировалась в патриотической футболке

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Певица примерила обновку.

На фан-странице Тины Кароль в Instagram опубликовали ее новое фото.

Артистка предстала в патриотической белой футболке с изображением украинского флага, на котором была нанесена популярная фраза, которая стала символом непокорности украинцев в борьбе против оккупантов: "Доброго вечора, ми з України". Тина на животе завязала футболку в узел.

Тина Король / © Тина Кароль
Тина Король / Фото: Тина Кароль

Верх певица скомбинировала со светлыми шортами с принтом. Волосы она распустила и была с легким макияжем на лице. Тина загадочно улыбалась на камеру.

Напомним, ранее на фан-странице Кароль показали ее селфи, на котором она продемонстрировала губы бантиком.

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Дата публикации
Просмотры
1272
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