"Доброго вечора, ми з України!": Тина Кароль сфотографировалась в патриотической футболке

На фан-странице Тины Кароль в Instagram опубликовали ее новое фото.

Артистка предстала в патриотической белой футболке с изображением украинского флага, на котором была нанесена популярная фраза, которая стала символом непокорности украинцев в борьбе против оккупантов: "Доброго вечора, ми з України". Тина на животе завязала футболку в узел.

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Верх певица скомбинировала со светлыми шортами с принтом. Волосы она распустила и была с легким макияжем на лице. Тина загадочно улыбалась на камеру.

Напомним, ранее на фан-странице Кароль показали ее селфи, на котором она продемонстрировала губы бантиком.

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