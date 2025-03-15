Дочь актрисы Николь Кидман опять вышла на подиум: рассматриваем образ 16-летней Сандэй Роуз

Она приняла участие в Неделе моды в Париже.

Старшая дочь оскароносной актрисы Николь Кидман и музыканта Кита Урбана снова вышла на подиум. 16-летняя девушка приняла участие в показе бренда Miu Miu в Париже. Ни бренд, ни родителей начинающей модели не смутили обвинения в непотизме.

Сандэй Роуз дефилировала в луке коричнево-горчичного цвета, который был выполнен в ретро-эстетике 50-х годов. На ней был топ с круглым вырезом и юбка из кожи, а также золотой украшение возле шеи.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан / Фото: Associated Press

Дополнила стилисты бренда этот наряд клетчатой теплой курткой из шерсти, а также коричневыми сапогами.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан / Фото: Associated Press

Как и всем остальным моделям показа осень-зима 2025-2026 Сандэй Роуз стилисты сделали прическу с огромным начесом, который напоминал прическу принцессы Анны. На глазах у модели были накладные ресницы.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан / Фото: Associated Press

Сандэй Роуз Кидман-Урбан / Фото: Associated Press

Это уже не первый выход девушки на подиум. Она дебютировала на подиуме во время показе Miu Miu коллекции на сезон весна-лето 2025. На подиуме тогда новоиспеченная модель продемонстрировала белое девичье платье, которое носила в сочетании с гетрами и туфлями на каблуках.

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