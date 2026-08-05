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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Дочь Арнольда Шварценеггера — Кэтрин — похвасталась урожаем помидоров с собственного огорода

Похоже, огородничество становится новым увлечением среди звезд: знаменитости все чаще разбивают собственные грядки и выращивают овощи.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

36-летняя Кэтрин Шварценеггер, старшая дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера, не только пишет книги и ведет блог, но и с удовольствием занимается садоводством. У себя дома она разбила небольшой огород и регулярно делится с подписчиками результатами своих трудов.

Так, Кэтрин показала в Instagram, что ей удалось вырастить несколько сортов томатов.

Урожай Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Урожай Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Урожай Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Урожай Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Шварценеггер не раз рассказывала, что любит выращивать овощи самостоятельно. По ее словам, огород для нее — не просто способ получить свежие продукты, но и приятное семейное занятие. В уходе за растениями ей помогают старшие дочери — Лайла и Элоиза.

Девочки с интересом проводят время в огороде вместе с мамой: поливают растения, наблюдают за тем, как созревают овощи, и помогают собирать урожай. Таким образом, садоводство стало для семьи еще одной возможностью проводить время вместе и с ранних лет знакомить детей с природой.

Дочери Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочери Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Ранее, напомним, украинский музыкант Валерий Харчишин показал, как спеют его помидоры.

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