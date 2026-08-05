Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

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36-летняя Кэтрин Шварценеггер, старшая дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера, не только пишет книги и ведет блог, но и с удовольствием занимается садоводством. У себя дома она разбила небольшой огород и регулярно делится с подписчиками результатами своих трудов.

Так, Кэтрин показала в Instagram, что ей удалось вырастить несколько сортов томатов.

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Урожай Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Урожай Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Шварценеггер не раз рассказывала, что любит выращивать овощи самостоятельно. По ее словам, огород для нее — не просто способ получить свежие продукты, но и приятное семейное занятие. В уходе за растениями ей помогают старшие дочери — Лайла и Элоиза.

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Девочки с интересом проводят время в огороде вместе с мамой: поливают растения, наблюдают за тем, как созревают овощи, и помогают собирать урожай. Таким образом, садоводство стало для семьи еще одной возможностью проводить время вместе и с ранних лет знакомить детей с природой.

Дочери Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

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