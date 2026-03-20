В последнее время среди звезд все заметнее популярность тренд на более «приземленный» образ жизни — садоводство, огородничество и даже разведение домашней птицы. Все больше звезд находят удовольствие в простых вещах: выращивают овощи, ухаживают за растениями и делятся результатами с подписчиками.

Так, 36-летняя Кэтрин Шварценеггер — старшая дочь Арнольда Шварценеггер, писательница, блогер и автор детских книг — похвасталась в своем Instagram, что выросло у нее на грядках.

Она собрала зелень, салат, молодую морковь, сельдерей и лук. «Это того стоило», — написала Кэтрин, имея в виду, что для сбора овощей пришлось испортить маникюр.

Также у нее есть небольшой курятник, в котором ее тоже ждал сюрприз в виде двух яиц.

Отметим, Кэтрин ранее заявляла, что ей нравится выращивать овощи у себя на огороде, в уходе за которым принимают участие ее старшие дети — дочери Лайла и Элоиза. Девочки с интересом помогают маме ухаживать за огородом, поливают растения и участвуют в сборе урожая.

Напомним, ранее своим урожаем хвастался экс-футболист Дэвид Бекхэм, который ухаживает за огородом на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством. А актриса Памела Андерсон переехала в родной дом своей бабушки в небольшом городке Лейдисмит, Канада, с собственным участком земли, на котором она разбила экологичный огород и выращивает овощи, зелень и цветы.