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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
287
Время на прочтение
1 мин

Дочь Арнольда Шварценеггера — Кэтрин — показала фото со своей свадьбы в честь ее 7-й годовщины

Старшая дочь известного актера вышла замуж 8 июня 2019 года за актера Криса Пратта.

Автор публикации
Юлия Кудринская
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Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт

36-летняя Кэтрин Шварценеггер — писательница, блогер и автор детских книг — опубликовала в своем Instagram несколько фото со своей свадьбы в честь ее 7-й годовщины.

Свадьба Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта

Свадьба Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта

На одном из фото она с супругом запечатлены в церкви. В толпе гостей можно заметить родителей невесты — актера Арнольда Шварценеггера и журналистку Марию Шрайвер, его бывшую жену.

Свадьба Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта

Свадьба Кэтрин Шварценеггер и Криса Пратта

Торжество прошло на частном ранчо San Ysidro Ranch в Монтесито. Это место имеет особое значение для семьи невесты: именно здесь в 1953 году провели свой медовый месяц Джон Ф. Кеннеди и его супруга Жаклин Кеннеди Онассис.

Такое совпадение неслучайно, ведь мать Кэтрин принадлежит к знаменитой семье Кеннеди. Мария является племянницей Джона Кеннеди, поэтому выбор места для свадьбы стал своеобразной данью семейной истории и традициям.

Сама же Шрайвер тоже опубликовала несколько фото со свадьбы дочери.

(листайте фото вправо)

Отметим, сейчас Кэтрин и Крис воспитывают уже трех детей: 5-летнюю Лайлу Марию, 4-летнюю Элоиз Кристину и 1,5-летнего Форда.

Ранее, напомним, Кэтрин Шварценеггер похвасталась своим курятником.

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Дата публикации
Количество просмотров
287
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