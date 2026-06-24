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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
211
Время на прочтение
1 мин

Дочь Арнольда Шварценеггера — Кэтрин — занялась выпечкой хлеба и показала результат

Девушка давно увлекается выпечкой, и сама печет хлеб к семейному столу.

Автор публикации
Юлия Кудринская
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Кэтрин Шварценеггер

Кэтрин Шварценеггер

36-летняя Кэтрин Шварценеггер — писательница, блогер и автор детских книг — регулярно делится своими кулинарными успехами в соцсетях, а ее фирменным блюдом стал домашний хлеб на закваске.

В своем Instagram она показала процесс приготовления теста и выпекания хлеба. «Время для еженедельной буханки хлеба», — подписала Кэтрин видео.

Кэтрин Шварценеггер

Кэтрин Шварценеггер увлеклась выпечкой хлеба на закваске

Кэтрин Шварценеггер увлеклась выпечкой хлеба на закваске

Кэтрин Шварценеггер увлеклась выпечкой хлеба на закваске

Кэтрин Шварценеггер увлеклась выпечкой хлеба на закваске

Кэтрин Шварценеггер увлеклась выпечкой хлеба на закваске

Кэтрин Шварценеггер увлеклась выпечкой хлеба на закваске

Отметим, ее увлечение выпечкой во время карантина превратилось в популярный семейный сериал для подписчиков, которые с нетерпением ждут новые видео Кэтрин.

Каждая буханка становится событием для всей семьи. Хлеб обожают не только ее муж Крис Пратт, но и их дети, а также мама Кэтрин — Мария Шрайвер, которая часто заглядывает в гости на свежую выпечку.

Ранее, напомним, Кэтрин Шварценеггер показывала фото со своей свадьбы в честь ее 7-й годовщины.

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Дата публикации
Количество просмотров
211
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