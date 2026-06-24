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- Шоу-бизнес
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Дочь Арнольда Шварценеггера — Кэтрин — занялась выпечкой хлеба и показала результат
Девушка давно увлекается выпечкой, и сама печет хлеб к семейному столу.
36-летняя Кэтрин Шварценеггер — писательница, блогер и автор детских книг — регулярно делится своими кулинарными успехами в соцсетях, а ее фирменным блюдом стал домашний хлеб на закваске.
В своем Instagram она показала процесс приготовления теста и выпекания хлеба. «Время для еженедельной буханки хлеба», — подписала Кэтрин видео.
Отметим, ее увлечение выпечкой во время карантина превратилось в популярный семейный сериал для подписчиков, которые с нетерпением ждут новые видео Кэтрин.
Каждая буханка становится событием для всей семьи. Хлеб обожают не только ее муж Крис Пратт, но и их дети, а также мама Кэтрин — Мария Шрайвер, которая часто заглядывает в гости на свежую выпечку.
Ранее, напомним, Кэтрин Шварценеггер показывала фото со своей свадьбы в честь ее 7-й годовщины.