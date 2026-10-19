- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 295
- Время на прочтение
- 1 мин
Дочь баскетболиста Коби Брайанта в бюстгальтере и джинсах со стразами дебютировала на показе Victoria’s Secret
Девушка приняла участие в ежегодном бельевом шоу известного бренда.
23-летняя Наталия Брайант, старшая дочь покойного баскетболиста Коби Брайанта и Ванессы Брайант, впервые приняла участие в шоу Victoria’s Secret. Модель вышла на подиум во время показа, который состоялся 18 октября в Лос-Анджелесе.
Наталия дебютировала во время показа линии Victoria’s Secret PINK. Она появилась на подиуме в черном бюстгальтере с логотипом бренда, ярко-розовом болеро и джинсах, украшенных разноцветными стразами. Образ дополнили серебристые туфли на каблуках, блестящая сумочка на цепочке, ободок с бантом и серьги в форме сердец.
Перед шоу Наталия призналась, что с детства смотрела показы Victoria’s Secret и мечтала однажды оказаться на знаменитом подиуме. Готовясь к дебюту, она пересматривала архивные шоу, а среди своих любимых моделей назвала Кэндис Свэйнпоул.
Поддержать дочь пришла ее мама Ванесса Брайант, которая наблюдала за показом из первого ряда. Для Натальи выход на подиум стал еще одним шагом в модельной карьере: ранее она сотрудничала с модными брендами и появлялась на страницах глянцевых изданий.
Отметим, Коби Брайант, легендарный игрок НБА, погиб вместе со своей дочерью Джанной в авиакатастрофе в январе 2020 года. Наталия — старшая из четырех дочерей спортсмена и Ванессы Брайант.
Ранее, напомним, Кайли Дженнер дебютировала на показе Victoria’s Secret в бюстгальтере Fantasy Bra стоимостью 50 миллионов долларов.