Дочь баскетболиста Коби Брайанта в бюстгальтере и джинсах со стразами дебютировала на показе Victoria’s Secret

Наталия Брайант / © Getty Images

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23-летняя Наталия Брайант, старшая дочь покойного баскетболиста Коби Брайанта и Ванессы Брайант, впервые приняла участие в шоу Victoria’s Secret. Модель вышла на подиум во время показа, который состоялся 18 октября в Лос-Анджелесе.

Наталия дебютировала во время показа линии Victoria’s Secret PINK. Она появилась на подиуме в черном бюстгальтере с логотипом бренда, ярко-розовом болеро и джинсах, украшенных разноцветными стразами. Образ дополнили серебристые туфли на каблуках, блестящая сумочка на цепочке, ободок с бантом и серьги в форме сердец.

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Наталия Брайант / © Getty Images

Перед шоу Наталия призналась, что с детства смотрела показы Victoria’s Secret и мечтала однажды оказаться на знаменитом подиуме. Готовясь к дебюту, она пересматривала архивные шоу, а среди своих любимых моделей назвала Кэндис Свэйнпоул.

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Поддержать дочь пришла ее мама Ванесса Брайант, которая наблюдала за показом из первого ряда. Для Натальи выход на подиум стал еще одним шагом в модельной карьере: ранее она сотрудничала с модными брендами и появлялась на страницах глянцевых изданий.

Отметим, Коби Брайант, легендарный игрок НБА, погиб вместе со своей дочерью Джанной в авиакатастрофе в январе 2020 года. Наталия — старшая из четырех дочерей спортсмена и Ванессы Брайант.

Ранее, напомним, Кайли Дженнер дебютировала на показе Victoria’s Secret в бюстгальтере Fantasy Bra стоимостью 50 миллионов долларов.

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