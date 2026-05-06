Очаровательная 14-летняя Блю Айви Картер дебютировала на Met Gala в понедельник вечером, появившись на мероприятии вместе с родителями — Бейонсе и Jay-Z. Девочка надела белое платье без бретелек с юбкой-баллоном и бомбер с высоким воротником — все от Balenciaga.

Эффектным дополнением лука стало колье на ее шее. Это уникальное бриллиантовое украшение Riviere от британского ювелира Henry & Henry, которое отличается центральным камнем из желтого цвета весом 5,39 карата, который окружают с обеих сторон линии классических белых бриллиантов.

Колье, оправленное в 18-каратное золото. Согласно веб-сайту бренда, это изделие является «современной реликвией чрезвычайной яркости».

Также удивило и то, что в свой дебют юная Блю Айви решила продемонстрировать и следы от купальника на теле. Более светлые линии были очень заметными, хотя девочка и прикрыла их курткой.

Также юная красавица дополнила свой образ туфлями от Jimmy Choo, которые напоминали обувь Золушки. Это была очень гламурная деталь образа и красивый акцент.

