Дочь Джонни Деппа пришла на показ Chanel в головном уборе в леопардовый принт

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Актриса и модель Лили-Роуз Депп, которая много лет сотрудничает с Модным домом Chanel и даже была когда-то одной из муз Карла Лагерфельда, появилась на показе в Париже.

На шоу, которое состоялось в рамках Недели моды, Лили-Роуз пришла поддержать Матье Блази — нового креативного директора бренда, который представил коллекцию на сезон осень-зима 2026-2027.

Надела 26-летняя девушка образ с анималистическим принтом, в частности платье миди по фигуре с широкими брительками, а также оригинальную шляпку с большим бантом в ретро-стиле.

Лили-Роуз дополнила образ туфлями на каблуках и с ремешками, а также ярким макияжем. Волосы девушки были уложены на одну сторону в элегантную прическу с волной.

Также показ посетила актриса Марго Робби, которая продемонстрировала совершенно новый образ с короткой стрижкой. Новая прическа актрисы является явным «новым началом», ведь таким образом она продемонстрировала, что поставила точку после релиза фильма «Грозовой перевал», готова к новым ролям и не боится перемен.