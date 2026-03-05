Дочь Илона Маска, от которой он отрекся и назвал "мертвой", пришла на модный показ в Париже

Вивиан Дженна Уилсон / © Getty Images

Дочь Илона Маска, 21-летняя Вивиан Дженна Уилсон, посетила показ женской коллекции бренда Acne Studios на сезон осень-зима 2026-2027. Мероприятие состоялось в рамках Недели моды в Париже и Вивиан пришла на него в качестве гостьи.

Также во время мероприятия модель позировала для фото и демонстрировала свой образ. Вивиан надела коричневые кожаные брюки и жакет в сочетании с прозрачным сетчатым топом, под которым у нее не было бюстгальтера, что добавляло луку пикантности и дерзости.

Также модель надела на шею массивные колье, а вот другие аксессуары выбрала терракотового оттенка, в частности очки-авиаторы и кожаную сумку с карманами и длинным ремешком.

Роскошные длинные волосы модель распустила — такую прическу она носит всегда и это уже ее главная акцентная деталь образа. Несколькими днями ранее Вивиан также вышла на подиум для Gucc i и ее волосы тоже были распущены.

Показ Gucci в Милане стал для девушки первым сотрудничеством с этим брендом. Ее появление на подиуме сразу привлекло внимание мира моды, а также это стало поворотным моментом в карьере, которую она старательно строит без помощи своего отца Илона Маска. Напомним, что девушка отказалась от его фамилии из-за скандала в семье — причиной ссоры стало то, что в 2022 году Вивиан осуществила трансгендерный переход с согласия матери, а ее отец Маск был против. Вивиан родилась под именем Ксавьер Александр Маск и в 2022 году совершила трансгендерный переход. Отец Вивиан после смены ею пола заявил, что его сын для него «умер».

Вивиан же хоть и относительно недавно начала карьеру, но уже настоящая профи в этой сфере и желанная гостья на светских мероприятиях, в частности на презентациях одежды. Также она активно снимается для брендов.