Дочь Илона Маска, от которой он отрекся, вышла в свет в креативном платье из веревок

Вивиан Дженна Уилсон / © Getty Images

21-летняя Вивиан Дженна Уилсон — дочь одного из самых богатых людей в мире бизнесмена Илона Маска — посетила мероприятие OUT100 в Лос-Анджелесе. Она появилась перед фотографами в длинном креативном платье голубо-белого цвета от британского дизайнера Ella Douglas.

Ее наряд был как будто сделан из множества веревок, имел складки спереди, небольшие рукава и бахрому на подоле. Образ Вивиан дополнила также серебристыми остроносыми сапогами, а свои длинные роскошные волосы распустила.

Во время мероприятия она также дала интервью, в котором сказала несколько вдохновляющих слов представителям сообщества ЛГБТК+ по всему миру.

«Доверяйте себе. Не позволяйте никому говорить вам, кто вы. Вы знаете себя лучше, чем кто-либо другой. Спасибо, что смотрите мой контент! Меня удивляет, что другие так делают. Мне это нравится», — рассказала Уилсон в интервью Out.

Девушка активно строит модельную карьеру без помощи и денег своего известного отца, поскольку тот от нее отрекся. Причиной скандальной ссоры стало то, что в 2022 году Вивиан совершила трансгендерный переход с согласия матери, а ее отец Маск был против. Она родилась мальчиком и изначально ее звали Ксавьер Александр Маск. Недавно девушка дебютировала на Неделе моды в Париже.