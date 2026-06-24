Дочь индийского миллиардера Иша Амбани появилась на вечеринке в Лондоне в невероятных драгоценностях

Лорен Санто-Доминго, Иша Амбани и леди Габриэлла Виндзор / © Getty Images

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Представительница самой богатой семьи Индии — 34-летняя Иша Амбани — появилась на летней вечеринке в Лондоне, которую посетили другие знаменитости. Как всегда, Иша продемонстрировала потрясающий образ, в котором на этот раз сочетала красное платье с семейными украшениями из личной коллекции её матери Ниты Амбани. Особое внимание привлекали кольца с крупными камнями на руках.

Её платье цвета «миди» было от бренда Steve O Smith и сочетало в себе оттенки красного, розового и чёрного, а также некоторые элементы платья были вышиты бисером. Также в образе были босоножки на каблуках от Manolo Blahnik. Иша дополнила образ прической с поднятыми волосами и ярким макияжем.

Лорен Санто-Доминго, Иша Амбани и леди Габриэлла Виндзор / © Getty Images

Иша Амбани / © Getty Images

Более подробно об образе Иши рассказала её стилистка Анаита Шрофф Ададжания.

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