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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
564
Время на прочтение
1 мин

Дочь индийского миллиардера Иша Амбани появилась на вечеринке в Лондоне в невероятных драгоценностях

Самой яркой деталью её образа стали ювелирные изделия.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Лорен Санто-Доминго, Иша Амбани и леди Габриэлла Виндзор

Лорен Санто-Доминго, Иша Амбани и леди Габриэлла Виндзор / © Getty Images

Представительница самой богатой семьи Индии — 34-летняя Иша Амбани — появилась на летней вечеринке в Лондоне, которую посетили другие знаменитости. Как всегда, Иша продемонстрировала потрясающий образ, в котором на этот раз сочетала красное платье с семейными украшениями из личной коллекции её матери Ниты Амбани. Особое внимание привлекали кольца с крупными камнями на руках.

Её платье цвета «миди» было от бренда Steve O Smith и сочетало в себе оттенки красного, розового и чёрного, а также некоторые элементы платья были вышиты бисером. Также в образе были босоножки на каблуках от Manolo Blahnik. Иша дополнила образ прической с поднятыми волосами и ярким макияжем.

Лорен Санто-Доминго, Иша Амбани и леди Габриэлла Виндзор / © Getty Images

Лорен Санто-Доминго, Иша Амбани и леди Габриэлла Виндзор / © Getty Images

Иша Амбани / © Getty Images

Иша Амбани / © Getty Images

Более подробно об образе Иши рассказала её стилистка Анаита Шрофф Ададжания.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
564
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