Дочь индийского миллиардера Иша Амбани появилась накануне Met Gala в платье с особым смыслом
Ее потрясающий ансамбль ручной работы был лаконичного дизайна, но нес послание и идеально вписывался в тематику нынешнего бала — Costume Art («Искусство костюма»).
Представительница самой богатой семьи Индии Иша Амбани традиционно появится на громком модном мероприятии — костюмированном балу Met Gala, который проводится в Нью-Йорке в первый понедельник мая. Богачку также пригласили на ужин для VIP-гостей, который предшествовал мероприятию и был закрытым, однако когда Иша шла на событие, ее сфотографировали папарацци.
Она выбрала ансамбль от Manish Malhotra, который на самом деле был демонстрацией культурного наследия ее страны, однако не казался перегруженным. Согласно Vogue Arabia, ее наряд состоял из 26 полосок ткани, каждая из которых принадлежала к различным индийским текстильным традициям и представляла отдельный регион Индии.
Работники ателье потратили на создание платья более 450 часов. Также в каждый узор платья заложено множество смыслов и деталей. Также несмотря на сложный и яркий принт, фасон платья был очень лаконичным и идеально подошел фигуре Иши.
Это был изящный наряд, который Амбани дополнила роскошными украшениями в волосах заплетенных в косу и огромными серьгами в виде цветов.
С нетерпением ждем появления Иши на красной дорожке бала. Интересно, превзойдет ли она свой прошлогодний выход, ведь тогда в образе было потрясающее бриллиантовое колье ее матери.