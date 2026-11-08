Дочь индийского миллиардера Иша Амбани в топе из парчи и джинсах посетила светское мероприятие в Мумбаи

Иша Амбани / © Getty Images

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Представительница самой богатой семьи Индии — 35-летняя Иша Амбани — посетила открытие The Library — пространства, посвященного книгам, общению и гастрономии в Мумбаи. На мероприятии Иша продемонстрировала стильное сочетание парчи, денима и ярких цветов.

Она придала традиционной индийской парче современное звучание, выбрав кораллово-розовый топ. Приталенная модель была украшена нежными цветочными мотивами более светлого оттенка. Топ имел элегантный воротник-стойку в китайском стиле, застежку на пуговицы спереди, короткие рукава и слегка расклешенный низ.

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Иша Амбани / © Getty Images

Изысканная фактура парчи придавала изделию особую глубину и богатство, а жизнерадостный коралловый оттенок не позволял ему затеряться среди других деталей образа. Иша сочетала топ с темно-синими джинсами с высокой посадкой, поэтому традиционная парча в таком тандеме выглядела вполне современно. Богатая девушка дополнила образ остроносыми туфлями на каблуках бордового цвета, а также надела большие серьги в форме цветов и тонкий браслет.

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Мама Иши — 63-летняя Нита Амбани также посетила мероприятие и затмила дочь своим украшением, ведь она украсила жакет огромной брошью в виде стрекозы, инкрустированной сапфиром весом 17,67 карата, бриллиантами желтого и других фантазийных цветов, рубином, розовым сапфиром и титаном. По оценкам, её стоимость на современном рынке составляет от 1,5 до 1,8 миллиона долларов США.

Нита Амбани / © Getty Images

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