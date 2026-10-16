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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
301
Время на прочтение
2 мин

Дочь Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа поразила своим элегантным образом на благотворительном вечере

Сочетая простоту с гламуром, девушка продемонстрировала утончённый вкус и естественную элегантность.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Керис Зета Дуглас

Керис Зета Дуглас / © Getty Images

23-летняя Кэрис Зета Дуглас, дочь известных голливудских актеров Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа, привлекла внимание на благотворительном гала-вечере Elle for Hope 2026 в Мадриде. Мероприятие было посвящено сбору средств на борьбу с раком.

Для выхода на красную дорожку Керис выбрала чрезвычайно элегантное платье насыщенного рубиново-красного оттенка. Наряд, украшенный стеклянными бусинами, создал известный испанский модный бренд Redondo.

Керис Зета Дуглас / © Getty Images

Керис Зета Дуглас / © Getty Images

Девушка дополнила свой образ черным гламурным клатчем с золотой ручкой и драгоценностями. Керис уложила волосы в свою любимую прическу с пышными волнами, а также нанесла макияж с нежным румянцем на щеках.

То, что девушка находится в Испании, неудивительно, ведь её семья владеет роскошным поместьем С’Эстака на Майорке, где проводит значительную часть года. Поэтому Керис всегда чувствует себя в этой стране как дома, а также владеет испанским языком.

В настоящее время Керис всё увереннее заявляет о себе в мире шоу-бизнеса как молодая актриса и модель, давая понять, что стремится добиться успеха и пойти по стопам своих родителей. Благодаря уверенности и чувству стиля, которые она явно унаследовала от матери, она постепенно завоевывает внимание представителей модной и киноиндустрии. Но Кэрис не только пользуется связями семьи, но и сама приложила немало усилий для своего будущего, ведь получила степень по киноискусству и международным отношениям в престижном Университете Брауна. Фотографии с выпускного Дуглас публиковала в своих социальных сетях.

Керис Зета Дуглас

Керис Зета Дуглас

Керис Зета Дуглас

Керис Зета Дуглас

Керис Зета Дуглас

Керис Зета Дуглас

Керис Зета Дуглас с отцом

Керис Зета Дуглас с отцом

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