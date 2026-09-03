Дочь Кэтрин Зета-Джонс отдыхает на Сицилии: 23-летняя Кэрис поделилась беззаботными снимками

Керис Дуглас

Реклама

23-летняя дочь актёров Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс — Кэрис Дуглас — поделилась в Instagram серией фотографий из отпуска в Италии. Девушка проводит время на Сицилии и наслаждается беззаботной жизнью.

Керис Дуглас

Красавица опубликовала видео, на котором она просто сидит вечером на террасе ресторана и отдыхает.

Реклама

Керис Дуглас

Керис Дуглас

Керис выглядела расслабленной, а её тёмно-синее платье с металлическим галтером идеально сочеталось с золотыми украшениями и кудрявыми распущенными волосами.

Реклама

Керис также показала несколько снимков ночного города, залитого тёплым светом. Похоже, что она долго гуляла, фотографировала архитектуру и различала местных жителей и туристов.

Палермо

В частности, на фотографии Керис можно увидеть знаменитую Discesa dei Giudici — улицу в Палермо, расположенную в историческом центре города.

Палермо

Новости партнеров