Дочь Кейт Мосс поразила всех в мини-платье на показе мод в Париже

Лила Мосс / © Getty Images

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Улицы французской столицы уже напоминают один большой подиум, ведь в Париже собрались звезды мира шоу-бизнеса и моды. Среди известных лиц, появившихся на престижном мероприятии — показе Saint Laurent — была модель Лила Мосс— дочь Кейт Мосс.

Лила Мосс / © Getty Images

23-летняя модель появилась в облегающем парчовом мини-платье с длинными рукавами, выполненном в нежных сине-золотых тонах. Эффектный крой подчеркивал её стройную фигуру и длинные ноги, а весь образ был изысканным, свежим и достаточно ярким, чтобы не остаться на втором плане даже среди многочисленных известных гостей.

Лила дополнила образ распущенными светлыми волосами, зачесанными набок, элегантными туфлями и сумкой через плечо. Хотя о ней до сих пор часто пишут как о дочери одной из самых известных моделей всех времён, Лила Мосс давно вышла из тени своей матери и активно строит карьеру самостоятельно.

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Лила Мосс / © Getty Images

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