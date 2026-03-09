ТСН в социальных сетях

Дочь Мадонны посетила Неделю моды в абсолютно прозрачном платье, чем провоцировала внимание

Девушка выбрала смелое платье, но это стиль, который она выбирает часто.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Лурдес Леон

Лурдес Леон / © Getty Images

29-летняя дочь поп-королевы Мадонны — Лурдес Мария Чикконе Леон — пришла на показ коллекции женской одежды Ottolinger осень-зима 2026-2027. Мероприятие состоялось в рамках Недели моды в Париже 8 марта.

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес Леон / © Getty Images

Девушка, как и ее известная мама имеет нестандартный подход к моде и стилю и любит эпатировать. Именно поэтому Лурдес надела абсолютно прозрачное платье-водолазку шоколадного цвета в полоску, а из нижнего белья надела только трусы.

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес Леон / © Getty Images

Также Лурдес накинула на плечи укороченное пальто и дополнила образ такими аксессуарами как сумка и босоножки. Свои длинные темные волосы она распустила и уложила в элегантные волны.

Но это не первый случай, когда Лурдес выбирает подобный «голый» наряд для появлений на мероприятиях. Ранее девушка неоноразово эпатировала публику такими платьями и некоторые из ее нарядов вы можете увидеть ниже.

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес Леон / © Getty Images

Лурдес Леон / © Getty Images

Образы дочери Мадонны Лурдес Леон (8 фото)

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Леон / © Associated Press

Лурдес Чикконе / © Getty Images

Лурдес Чикконе / © Getty Images

Лурдес Леон / © Associated Press

© Associated Press

Лурдес Чикконе / © Associated Press

Лурдес Чикконе / © Associated Press

