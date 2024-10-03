Дочь Михаэля Шумахера вышла замуж и показала фото в платье

27-летняя дочь Михаэля Шумахера - Джина-Мария - вышла замуж. Избранником девушки стал спортсмен - прыгун на лыжах с трамплина Ян Бетке.

Свадьба состоялась на Майорке, вероятно, в семейном доме Шумахеров. Снимок с праздника невеста опубликовала на своей странице Instagram.

Невеста была одета в нежное платье на тонких бретельках. У наряды были прозрачные вставки и цветочные аппликации. Образ она дополнила нежным макияжем, прической-хвостом и несколькими украшениями. Жених был в полосатом костюме.

Также, по сообщениям изданиям The Mirror, свадьбу посетил ее знаменитый отец Михаэль, однако не сообщается, в каком состоянии он был на празднике. Гостям свадьбы запретили брать с собой мобильные телефоны, поэтому фото и видео в Сети не появилось.

Напомним, автогонщик Михаэль Шумахер в 2013 году, уже после завершения карьеры, в результате несчастного случая получил тяжелую травму головы на горнолыжном курорте и остался прикован к постели. Жена спортсмена очень яростно охраняла приватность семьи и не сообщала ничего о состоянии мужа, также к нему пускали только нескольких членов семьи. На протяжении многих лет Шумахера пытались вылечить, но удалось ли это - остается загадкой. Появление на свадьбе дочери - первое за 11 лет.

Читайте также: