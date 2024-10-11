Дочь Мика Джаггера – Джорджия Мэй – впервые стала мамой и показала фото ребенка

Модель родила своего первенца.
32-летняя модель и дочь фронтмена и вокалиста рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера - Джорджия Мэй Джаггер – стала впервые мамой. Радостной новостью она поделилась в своем Instagram.
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"Наш сын Дин Ли Джаггер Седлик родился 30 сентября. Мы так влюблены и счастливы и не можем перестать смотреть на него", - написала модель под фото.
Отец ребенка – бойфренд Джорджии, 24-летний скейтбордист Кабриан Седрик.
О беременности модели стало известно летом – в июне она опубликовала в Сети фото, на которых позировала с подросшим животом.
Напомним, ранее Джорджию Мэй Джаггер заметили папарацци после дня рождения ее отца-рокера. Мику Джаггеру исполнилось 80 лет, и по этому поводу артист решил устроить грандиозный праздник в Лондоне. Модель надела на день рождения отца красное платье и косуху.
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