Айрис Лоу / © Getty Images

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Британская модель Айрис Лоу стала одной из самых заметных гостей ежегодного гала-вечера LACMA Art+Film Gala 2026, который состоялся в Лос-Анджелесе. 26-летняя дочь актера Джуда Лоу выбрала для светского выхода смелый серебристый наряд, который привлек внимание фотографов.

Айрис появилась перед камерами в «голом» платье бренда Amaraxmara. Модель украшал геометрический узор с деталями, напоминающими перламутр. Наряд отличался глубокими вырезами по бокам и полностью открытой спиной, благодаря чему образ получился особенно откровенным. Свой образ модель дополнила ювелирными украшениями Repossi.

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Айрис Лоу / © Getty Images

Образ Айрис вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи восхитились необычным дизайном платья и смелостью модели, другие сочли наряд слишком откровенным и заявили, что обилие вырезов отвлекает внимание от его красоты. Некоторые комментаторы даже посоветовали добавить к платью подкладку, чтобы сделать образ более элегантным.

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Отметим, Айрис Лоу — дочь британского актера Джуда Лоу и актрисы Сэди Фрост. Она построила успешную карьеру в модельном бизнесе и регулярно появляется на модных показах и светских мероприятиях.

Ранее, напомним, Айрис Лоу в кружевном мини-платье посетила показ Saint Laurent в Париже.

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