Николь Кидман с дочерью Сандэй Роуз / © Getty Images

Старшая дочь актрисы Николь Кидман и музыканта Кита Урбана — 17-летняя Сандэй Роуз Кидман-Урбан — приняла участие в съемке осенней коллекции бренда Dior. Локацией была выбрана набережная реки Сены в Париже.

Девушка примерила черное платье, расшитое пайетками, белое платье с аксессуаром из черного жемчуга и черное пальто с брюками.

Отметим, осенью 2024 Сандэй дебютировала на подиуме — она приняла участие в показе Модного дома Miu Miu. Ей было 16 лет, и это сразу вызвало резонанс в фэшн-мире. «Пока я шла (по подиуму — Прим. Ред.), я просто думала о том объеме школьной работы, которую мне предстоит сделать! Я просто надеялась, что учителя дадут мне пару дней отдыха после возвращения», — рассказала девушка о своем первом дефиле в одном из интервью.

Сандэй Роуз Кидман-Урбан на показе Miu Miu / © Getty Images

Напомним, у Сандэй Роуз есть младшая сестра — 14-летняя Фэйт, которая тоже хочет стать моделью и уже снялась с мамой в рекламе.