Дочь-модель Николь Кидман снялась для глянца в образах от Dior и рассказала о маме

Сандэй Роуз Кидман-Урбан в ELLE Australia, фото: instagram.com/sundayrose

Старшая дочь актрисы Николь Кидман и музыканта Кита Урбана — 17-летняя Сандэй Роуз Кидман-Урбан — стала главной звездой нового выпуска австралийской редакции журнала Elle. Стилисты подобрали для нее стильные образы от Dior.

На обложке глянца Сандэй в молочной жакете и блузке с высоким воротником. В интервью журналу она откровенно рассказала о начале своей карьеры в модной индустрии, о влиянии родителей и о том, какие цели ставит перед собой в будущем. Девушка призналась, что именно мама всегда была для нее главным примером.

«Моя мама всегда была очень творческой личностью и моим главным источником вдохновения в жизни. Она играет ключевую роль во всем, что я делаю», — рассказала Сандэй о маме Николь.

Также юная модель вспомнила свой первый опыт выхода на подиум — он состоялся на показе модного бренда Miu Miu. По словам Сандэй, несмотря на важность момента, в голове у нее были вполне обычные для подростка мысли: «Во время показа я думала о своей домашней работе по химии и надеялась, что учительница даст мне отсрочку. Я также думала о том, как я рада видеть всех, кто сидел на показе. Но, когда я вышла на подиум, я не могла увидеть ни одного человека, потому что была так сосредоточена на том, что было передо мной, и на ходьбе на этих каблуках».

Девушка также рассказала, какие жизненные принципы привили ей родители — Николь Кидман и Кит Урбан. По словам Сандэй, в их семье всегда учили не ограничиваться словами, а подтверждать свои намерения действиями. «В нашем доме всегда придерживались принципа „делать, а не просто говорить, — говорит она. — Это значит, что, если ты говоришь, что собираешься что-то сделать, сдержи свое слово и сделай это. Не просто говори о том, как сильно ты этого хочешь, а действительно приложи усилия и доведи дело до конца“.

Ранее, напомним, Сандэй Роуз вышла на подиум во время показа Dior в Париже.