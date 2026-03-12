- Дата публикации
Дочь-модель Николь Кидман в экстравагантных образах позировала на кладбище и в метро
Девушка активно развивает свою модельную карьеру и участвует в творческих фотосессиях.
Старшая дочь актрисы Николь Кидман и музыканта Кита Урбана — 17-летняя Сандэй Роуз Кидман-Урбан — показала в своем Instagram необычную фотосессию для журнала Middle Plane, посвященного искусству и моде.
Локацией для съемок были выбраны неожиданные места: остановка общественного транспорта, кладбище, метро и подземный переход, а также здание кабаре «Мулен Руж». Образы девушки тоже были экстравагантны: синее пальто с мехом в сочетании с синими колготками, платья в стиле ретро, костюм с брюками с цветочным принтом и др.
Отметим, осенью 2024-го Сандэй дебютировала на подиуме — она приняла участие в показе Модного дома Miu Miu. Ей было 16 лет, и это сразу вызвало резонанс в фэшн-мире. «Пока я шла (по подиуму — Прим. Ред.), я просто думала о том объеме школьной работы, которую мне предстоит сделать! Я просто надеялась, что учителя дадут мне пару дней отдыха после возвращения», — рассказала девушка о своем первом дефиле в одном из интервью.
Интересно, что девушка отметила, что смогла начать свою модельную карьеру только после того, как ей исполнилось 16 лет — до этого времени родители не разрешали ей работать.
Ранее, напомним, Сандэй Роуз вышла на подиум во время показа Dior в Париже.