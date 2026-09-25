Дочь-модель Пола Уокера сверкнула прессом в винтажном наряде Prada на Неделе моды

Мидоу Уокер / © Getty Images

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Мидоу Уокер стала одной из гостей Vogue World: Milano в рамках Недели моды в Милане. 27-летняя модель появилась на мероприятии в архивном образе от Prada.

Дочь покойного актера Пола Уокера выбрала комплект из коллекции Prada весна-лето 2009 года. Наряд состоял из короткого топа, укороченного жакета и юбки с жатой фактурой. Открытый верх подчеркнул стройную фигуру и Мидоу и оставил обнаженной значительную часть ее живота.

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Мидоу Уокер / © Getty Images

Образ модель дополнила эффектным колье с крупными зелеными турмалинами, созданное специально для нее Bvlgari, и туфлями Prada на высоких каблуках. Волосы она собрала в тугой пучок, а в макияже сделала акцент на тенях в тон наряда.

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Отметим, Мидоу Уокер начала модельную карьеру в 2017 году, подписав контракт с агентством DNA Models. Она появлялась на обложках Vogue, Elle, Harper’s Bazaar и L’Officiel, а также сотрудничала с такими брендами, как Givenchy, Balenciaga, Proenza Schouler и Tiffany & Co. В 2021 году она стала лицом Givenchy и участвовала в показе модного дома. В последние годы Мидоу регулярно появляется на Неделях моды в Париже, Милане и Нью-Йорке.

Напомним, Vogue World: Milano собрал множество знаменитостей, среди которых были Наоми Кэмпбелл, Дженнифер Лопес, Джиджи Хадид, Памела Андерсон и Моника Беллуччи. Мероприятие прошло в рамках Миланской недели моды сезона весна-лето 2027.

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