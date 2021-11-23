Дочь Моники Беллуччи - Дева - снова украсила страницы глянца

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя – Дева, уверенно делает шаги в модельном бизнесе.

17-летняя девушка украсила страницы журнала @glamourspain, а снимками в Instagram поделилась и ее звездная мама Моника.

"❤️Дева и ее кошка Ева @ d.casseluxxi", - гласит подпись к фотографии, на которой Дева в белой рубашке с коротким рукавом от Dior позирует с черной кошкой на руках.

На обложке журнала юная модель также появилась в платье от Dior из молочно-белого фатина. У Девы были распущены волосы и накручены легкими кудрями, а на лице легкий мек-ап.

На еще одном снимке модель запечатлена сидя, а на ее лице вуаль. Это далеко не первый фотосет Девы для глянца, ее первая обложка вышла во французском Elle.

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